Francesco Vanderjeugd wil voorzitter Open VLD worden

Francesco Vanderjeugd (31), de burgemeester van Staden, wil een gooi doen naar het voorzitterschap van Open VLD.

In de voorbije campagne stond Vanderjeugd zijn ­zekere derde plaats op de lijst af aan Mercedes Van Volcem. Het ­gevolg was dat Vanderjeugd wel 19.000 voorkeurstemmen haalde, maar niet verkozen geraakte.

‘Toch is het vooral de uitslag van mijn partij die me pijn doet. 26 mei was een duidelijk signaal dat de mensen het geloof in de ­politiek kwijt zijn. Ze zijn de beloftes beu en ­nemen hun toevlucht tot extreme partijen.'

Vanderjeugd gaat verder: 'Als liberale partij konden we daar geen sterk verhaal tegenover zetten. Onze nadruk ligt op ­positivisme, maar dat is niets meer dan marketing. Ik wil het voorzitterschap anders invullen. Ik wil ondervoorzitters uit elke provincie. Zij moeten de link tussen Brussel en de afdelingen garanderen. De voorzitter moet ook beter omringd zijn. Andere partijen zetten volop in op verjonging en vernieuwing. Wij luisteren zelfs niet naar onze eigen jongeren.’