Persoon: ‘Ik heb te weinig met mijn hoofd gebokst’

De omstreden nederlaag tegen Katie Taylor is nog niet verteerd. En op een rematch hoopt Delfine Persoon ook niet echt. In ‘De Afspraak’ gaf ze toe dat de nederlaag ook een beetje haar eigen fout was: ze had de kamp gewoon moeten afmaken.

Intussen heeft Delfine Persoon de wereldtitelkamp tegen Katie Taylor al dertig keer bekeken op tv. ‘Na de kamp hadden we allemaal het gevoel dat we bestolen waren, maar je wilt toch ook even weten of dat gevoel terecht is.’

De tv-beelden geven haar gelijk, zegt Persoon. ‘Zes ronden waren duidelijk voor mij. Drie voor haar en dan waren er nog één of maximaal twee twijfelgevallen.’

Waarom de jury dan toch Katie Taylor aanduidde als winnaar, heeft volgens Persoon met geld te maken. Aan Taylor valt nu eenmaal meer geld te verdienen dan aan een bokster uit België. Boksen stelt veel meer voor in Ierland dan bij ons. De sport komt er vaak op televisie, hier bijna nooit. En in boksland Amerika woont een grote Ierse gemeenschap. Allemaal elementen die in het voordeel waren van Taylor.

In De Afspraak was Persoon ook kritisch voor zichzelf. Had ze gewoon de kamp moeten afmaken door Taylor tegen het canvas te slaan? Eigenlijk dacht Persoon dat dat niet nodig was. ‘Ik dacht dat ik al genoeg had gedaan.’

‘Ik heb te weinig met mijn hoofd gebokst. Vanaf de tweede of derde ronde al riep haar trainer “grab her arms”, neem haar vast. Ze wou niet meeboksen. Ik bleef vaak te dicht bij haar staan, waardoor ze me kon vastpakken en neutraliseren. Ik boks, ik zie dat ik haar heb en ik denk niet meer na. Ik blijf gewoon doorslaan. Ik had een paar keer moeten nadenken, een stapje achteruitzetten om even te kijken en dan toe te slaan.’

Taylor zei aanvankelijk dat een rematch billijk zou zijn. Intussen praat ze anders. Want Taylor heeft veel te verliezen bij een rematch terwijl Persoon zo’n nieuwe kamp helemaal niet kan afdwingen.

Persoon en haar sponsors hebben al 300.000 euro geboden voor een rematch, maar ergens weet onze landgenote dat Taylor niet gaat toehappen. Tenzij de boksfederatie inziet dat de jurering van de wereldtitelkamp erg betwistbaar was en de federatie een nieuwe kamp verplicht.

Eén ding is wel zeker: stoppen met boksen doet Persoon vooralsnog niet.