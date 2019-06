Meeuws sluit regeringsdeelname SP.A niet uit

‘Het enige wat Jinnih (Beels, red.) wilde zeggen, is dat de nieuwe burgemeesterbest iemand is die verbinding kan maken en de hand aan de ploeg kan slaan‘, zegt Antwerps schepen Tom Meeuws in Terzake, over het mogelijke vertrek van Bart De Wever (N-VA) naar het Martelaarsplein. ‘Er zijn meerdere kandidaten mogelijk.’

Beels solliciteerde als eerste schepen in Antwerpen al meermaals naar de positie, die over enkele maanden mogelijk open zal staan. Tot grote ergernis van de N-VA.

Meeuws kwam in Terzake uitleggen wat de SP.A nu precies wil. ‘We zijn in Antwerpen in een coalitie gestapt die niet evident was. We willen bruggen slaan, met de Antwerpenaren, met andere partijen. We hebben verbinding nodig. De huidige burgemeester (De Wever, red.) houdt de coalitie goed bijeen. Degene die na hem burgemeester wordt, moet dat met de juiste spirit doet.’ Op de vraag of Jinnih Beels de juiste persoon is, antwoordt Meeuws: ‘Dat Jinnih een geboren verbinder is, dat is duidelijk. Maar we snappen heel goed wat onze verkiezingsuitslag was. Er zijn meerdere kandidaten mogelijk. Het enige wat Jinnih wilde zeggen, is dat de nieuwe burgemeester best iemand is die verbinding kan maken en de hand aan de ploeg kan slaan.’

‘Te snel’

De slechte verkiezingsuitslag van de socialisten ligt volgens Meeuws overigens deels aan die verbindende coalitie in Antwerpen. ‘We betalen de prijs voor de moed die we hebben gehad om in het bestuur te stappen. De verkiezingen kwamen te snel. Maar ondertussen voeren we goed bestuur: er komen gratis maaltijden op school, de praktijktesten zijn in gang gezet...’

Over de opkomst van het Vlaams Belang doet Meeuws niet dromen van een ‘Deens scenario’. ‘Neen, dat is niet onze leidraad. Veel politici hebben de kansen gemist om de fabel te weerleggen dat als mensen hier binnenkomen, ze gaan lopen met een sociale woning, met een uitkering. Het is níet zo dat als je niets hebt bijgedragen, je toch kan profiteren van onze sociale zekerheid. Onze sociale zekerheid laat dat niet toe.’

‘Majeur probleem’

Mocht De Wever met Vlaams Belang besturen, dan is dat ‘een majeur politiek probleem’, vindt Meeuws, die meteen de N-VA’er waarschuwt: ‘Als het zo hard regent in Brussel, zal het druppelen in Antwerpen.’ Hij gelooft niet dat het zo ver komt: 'Ik heb de burgemeester leren kennen als iemand die in zijn politiek handelen het mensenrechtenkader als kompas hanteert. Ik kan me zelfs niet inbeelden dat hij zou gaan besturen met Vlaams Belang.'

Meeuws sluit overigens niet uit dat SP.A in een regering stapt, als benadrukt hij dat zijn partij 'nergens aan zet is'. 'Als we een akkoord kunnen sluiten dat zo goed en solide is als dat in Antwerpen, waarom zouden we het dan niet doen?'