Ex-triatlete Sofie Goos krijgt eerste kindje: ‘Dertig triatlons lopen gemakkelijker dan bevalling’

Sofie Goos is bevallen van een dochter, Babette. De voormalige triatlete, die in mei 2016 in volle looptraining neergestoken werd, deelde dat nieuws via sociale media. Het is haar eerste kindje.

De 38-jarige Antwerpse liep in april nog de Ten Miles toen ze bijna acht maanden zwanger was. ‘Ik voel me nog steeds heel goed’, zei ze toen. ‘ Niets aan mijn lichaam geeft aan dat ik zou moeten stoppen en ook de gynaecologe ziet geen probleem.’ Op 4 juni beviel ze van haar eerste dochtertje, Babette. ‘Ik heb in mijn leven meer dan dertig triatlons gedaan, maar dat was toch iets gemakkelijker dan deze bevalling’, zegt ze aan Gazet Van Antwerpen.

Iets meer dan drie jaar geleden, op zondag 15 mei 2016, kreeg Goos op looptraining langs het Antwerpse Park Spoor Noord een messteek van een passant, recht door haar rechternier. In levensgevaar werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. Na de redding begon een zware revalidatie. Dertien maanden later won ze de eerste volledige triatlon waaraan ze deelnam, in Venetië.

Haar laatste triatlon liep ze vorig jaar in Zweden. Maar stoppen met lopen doet ze niet. Ook nu niet. Samen met haar man loopt ze op 1 december de marathon in Valencia.