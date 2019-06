Schotland krijgt slecht nieuws voor aanvang van match tegen Rode Duivels

Kazakstan heeft op de vierde speeldag van de EK-kwalificatiegroep I met 4-0 voorbij San Marino gewonnen. Daardoor zakken de Schotten, die straks nog tegen de Rode Duivels spelen, naar de vierde plaats

Kazachstan en San Marino maakten er in de eerste helft nog bijna een doelpuntenloze drie kwartier van. Maar helemaal in het slot scoorde Islambek Kuat alsnog de 1-0 voor Kazakstan. Na de rust ging het beter voor de thuisploeg in de Astana Arena. Maksim Fedin ,Gafurzhan Suyumbaev en Bauyrzhan Islamkhan maakten er een afstraffing van voor de stadstaat.

San Marino staat met een doelsaldo van -20 niet verrassend op de laatste plaats van Groep I. Kazachstan schuift na zes punten uit vier wedstrijden op naar de derde plaats, waar Schotland tot dinsdagavond stond. De Schotten hebben een gelijk doelpuntensaldo als de Kazakken met 0, maar de Oost-Europeanen scoorden meer doelpunten en pakken zo die derde plaats.

Slecht nieuws dus voor de Schotten, die maar best een puntje pakken om zo terug op te schuiven naar de derde plaats. Rusland heeft net als Schotland en Kazachstan ook zes punten, maar komt nog in actie tegen Cyprus op de vierde speeldag. Een makkie lijkt dat, bovendien hebben de Russen een doelpuntensaldo van 14/3. Op de tweede plaats moeten de Schotten dus (nog) niet mikken.