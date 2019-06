Mercedes-teambaas Toto Wolff kon zondag na de race opgelucht adem halen.De Oostenrijker laat weten dat de veelbesproken zege in Canada tot stand kwam na veel drama achter de schermen.

De problemen voor Mercedes begonnen al op zaterdagochtend toen de nieuwe Mercedes-motor van Lance Stroll het voor bekeken hield, bij Mercedes konden ze enkel met een bang hartje afwachten hoe het verder zou verlopen met de andere ‘Fase 2’ krachtbronnen.

Die angst werd alleen maar groter toen er op zondag een hydraulisch lek ontdekt werd aan de bolide van Lewis Hamilton, er zat niets anders op dan het hele systeem te vervangen voor de race van start zou gaan.

Naar de buitenwereld toe zag het eruit dat ze bij de ‘Silberpfeile’ alles onder controle hadden maar teambaas Toto Wolff laat weten dat dat alles behalve het geval was.

“Wat er nu uitziet als een overwinning voor het team is eigenlijk een heel moeilijk weekend geweest voor het team,” aldus Wolff. “We hadden een auto die in een miljoen stukjes lag door het hydraulische lek.”

“We waren er helemaal niet zeker van of we er wel mee konden racen of dat hij het zou uithouden tot het einde van de race. Dan was er ook nog de helft van het team dat de griep had, dat ziet niemand. Het was gewoon een kwestie van door te zetten.”

“Er was de opgeblazen motor in de auto van Lance, waarvan we niet wisten of het een invloed zou hebben op ons. In het algemeen is het een van de moeilijkste raceweekends die ik me kan herinneren, ook al zag dat er misschien zo niet uit voor de buitenwereld.”

In de eindfase van de race kreeg Wolff het ook weer warm en koud tegelijkertijd want ondanks de tijdstraf die Vettel gekregen had bleef Lewis Hamilton jagen op de Duitser omdat hij absoluut als eerste over de finish wou komen.

“Ik denk dat hij wou bewijzen dat hij zo ook wel in staat zou geweest zijn om hem te passeren op de baan zodat hij kon zeggen ‘Ik heb gewonnen op de baan in plaats van dankzij de tijdstraf van Vettel.’”

“Dat probeerde hij te bereiken, ik wist dat. Ik was er niet gerust in want de remmen waren oververhit maar ik denk dat dat het gedrag en de beslissing van de rijder is.”

Alsof al die spanning nog niet genoeg was geweest bestond er nog twijfel over het feit of het hydraulische systeem van de bolide van Hamilton wel conform de regelgeving was door de last minute reparatie op zondag.

Volgens de regels van de F1 moeten de wisselstukken exact hetzelfde zijn als de originele delen. Volgens het Duitse ‘Auto, Motor und Sport’ was het nieuwe systeem niet geheel hetzelfde als het originele maar de technische stewards konden niet hard maken dat het nieuwe systeem anders werkte dan het nieuwe.

De Mercedes W10 werd goedgekeurd en Toto Wolff kon wederom opgelucht adem halen.

