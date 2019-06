Zowel Groen als N-VA scoorden bij de voorbije parlementsverkiezingen gemiddeld beter in de gemeenten met veel bakfietsers of fietskarren. Een enigszins onverwachte relatie tussen de twee partijen, die bij veel lezers de wenkbrauwen deed fronsen. Waar bevinden zich die plaatsen met het hoogste aantal bakfietsen en karren? En hoe zit het met de populariteit van de andere vervoersmiddelen? Bekijk hoe populair elk vervoersmiddel is in uw gemeente.