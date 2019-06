Vanavond op tv: keuzes voor een Belgicist of een Vlaams-nationalist

Met Jan Peumans in De Columbus biedt Eén een confederaal alternatief aan voor de Rode Duivels op VTM, die tegen Schotland spelen voor de kwalificatie van het EK 2020.

1

De Columbus

Eén 20.40-21.30 uur

Geïnterviewd worden op het moment dat op een andere zender (VTM) de Rode Duivels spelen? Daar kan enkel een Vlaams-nationalist zich in vinden. Jan Peumans (N-VA) is de man die vandaag met Wim Lybaert meereist en zich onderweg de pieren uit de neus laat vissen.

2

Shades of blue

VTM 23.00-23.55 uur

Jennifer Lopez speelt niet alleen een hoofdrol in deze misdaadreeks, ze produceerde ze ook. Dit derde seizoen is meteen ook het laatste.

3

Rooster Cogburn

Caz 20.40-22.40 uur

In deze westernkomedie uit 1975 neemt John Wayne de titelrol voor zijn rekening. Het is de sequel van True grit, waarvan de broers Coen in 2010 een prachtige remake draaiden. Wayne speelt een U.S. Marshal die vanwege zijn drankgebruik zijn badge moet inleveren.

4

Terzake

Canvas 20.00 uur

Canvas richt de blik op het zuiden van het land, met de installatie van het Waals Parlement en de formatiegesprekken. De Brexit blijft ook beroeren, na de uitspraken van de Schotse premier Nicola Sturgeon.

In de studio zit Tom Meeuws (SP.A). Hij krijgt de vraag hoe het verder moet in Antwerpen als Bart De Wever (N-VA) Vlaams minister-president wordt. En waarom lonkt Jinnih Beels opnieuw naar de burgemeesterssjerp?

5

De afspraak

Canvas 20.30 uur

Delfine Persoon komt praten over het omstreden resultaat van haar WK-kamp tegen de Ierse Katie Taylor.

Pepijn Kennis gaat namens burgerbeweging Agora zetelen in het Brussels Parlement en gaat een volkssenaat oprichten die zal bepalen hoe hij moet stemmen.

Econoom Stijn Baert en politicus Jean-Marie Dedecker geven hun bedenkingen bij opstapvergoedingen in de politiek.