Vluchtelingen achter de kookpotten in acht Brusselse restaurants

20/06/2017

Vluchtelingen worden chef-kok: Brusselse kost op exotische wijze

In acht Brusselse restaurants roeren deze week vluchteling-chefs in de kookpotten. Een van hen is de Irakees Amer Mohsen: ‘Gelukkig komt mijn vrouw binnenkort over: zij is de beste kok die ik ken.’