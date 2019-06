Bennett wint met grote overmacht massasprint in Dauphiné, Wout van Aert spurt zich naar knappe tweede plek en groene trui

De Ier Sam Bennett van Bora-Hansgrohe heeft de derde rit van de Dauphiné met grote overmacht gewonnen na een massasprint. Wout van Aert pakte een knappe tweede plaats, die hem meteen ook de groene puntentrui oplevert. Dylan Teuns blijft leider in het algemene klassement.

Na de twee nerveuze openingsetappes kreeg het peloton dinsdag een rustige overgangsrit de voor kiezen. Welgekomen, een dag voor de tijdrit van woensdag in Roanne. 177 kilometer van Le-Puy-en-Velay naar Riom met onderweg vier hellingen van vierde categorie stonden er op het menu. En net zoals de voorbije twee dagen moesten die alweer in slechte omstandigheden worden afgewerkt: regenbuien en temperaturen die maar net boven de tien graden Celsius uitkwamen.

Twee renners lieten het miezerige weer niet aan hun hart komen en trokken meteen ten aanval: Natnael Berhane (Cofidis) en Quentin Pacher (Vital Concept). Het peloton deed geen moeite om hen iets in de weg te leggen en liet het duo aan een relatief gezapig tempo een kleine vier minuten wegrijden. Halfweg de etappe begonnen Bora-Hansgrohe (Sam Bennett) en Bahrain-Merida (Sonny Colbrelli) in functie van hun sprinter aan de voorsprong van de twee leiders te knabbelen. Op 12 kilometer van de streep waren Natnael Berhane en Quentin Pacher eraan voor de moeite.

Van Aert knap tweede achter sterke Bennett

De laatste twaalfduizend meters werden één langgerekt voorspel tot de verwachte machtsontplooiing van de Ier Sam Bennett. De kopman van Bora had twee al twee fietslengtes voorsprong in de sprint toen hij op zijn gemakje nog even achteromkeek en zag hoe niemand minder dan Wout van Aert zich knap naar een tweede plek sprintte.

Het levert Van Aert de groene puntentrui op, nadat hij ook al de witte trui voor beste jongere op zak had. In het algemeen klassement blijft Dylan Teuns, die andere Belg, leider.

Woensdag krijgen de renners in de vierde etappe een heuvelachtige tijdrit van 26,1 kilometer voor de kiezen.

Top tien:

1. Sam Bennett

2. Wout van Aert

3. Davide Ballerini

4. Clément Venturini

5. Edward Theuns

6. Edvald Boasson Hagen

7. Alvaro Hodeg

8. Jens Debusschere

9. Luka Mezgec

10. Bjorg Lambrecht

