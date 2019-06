Wat doe je als je werknemer kanker heeft? Deze site weet raad

Uit een onderzoek van de KU Leuven blijkt dat kmo’s vaak moeite ondervinden om in werkomstandigheden de ziekte op een menselijke én rationele manier aan te kaarten. Met de steun van Kom Op Tegen Kanker stelde het onderzoeksteam van de universiteit het online platform ‘Kanker & Werk’ samen. Werkgevers krijgen er advies over hoe ze moeten omgaan met kanker op de werkvloer.

De VDAB, Stichting tegen Kanker, Alles over Kanker, allen bieden een antwoord op de meeste werkgerelateerde vragen van kankerpatiënten. Maar het perspectief van hun baz(inn)en lijkt onderbelicht, althans tot voor kort. Op de website kankerenwerk.be wordt er stap voor stap advies gegeven over het emotionele én het administratieve luik die met een kankerdiagnose gepaard gaat. Ook collega’s kunnen er terecht voor richtlijnen.

In De Ochtend van Radio 1 vertelde professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven Lode Godderis over het onderzoek ‘KanS’ (kort voor KankerSupport) dat aanleiding gaf tot de website. Uit interviews met werkgevers van kmo’s, gesprekken met ervaringsdeskundigen en vorig onderzoek bleek dat re-integratie op de werkplek voor patiënten absoluut geen taboe is. Toch lijkt het voor collega’s en superieuren niet evident om daarover te praten, laat staan om afspraken met de patiënt te maken.

‘Vaak is dat moeilijk omdat bedrijfsleiders vaak twijfelen of ze contact mogen opnemen’, aldus Godderis. ‘Op de site krijgen ze dan tips hoe ze dat gesprek kunnen voeren. Ook voor de terugkeer naar het werk is er veel aandacht. Er wordt bekeken wat de verwachtingen zijn van de werknemer, maar ook wat er mogelijk is voor de werkgever.’

‘Kanker & Werk’ onderscheidt vier verschillende fases: de melding van de ziekte, de afwezigheid op het werk, de hervatting en de uitval of slechte vooruitzichten. Bij elke categorie kan je de verschillende adviezen toevoegen aan je persoonlijke tips.