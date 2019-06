Belgische Amaya Coppens vrijgelaten in Nicaragua

De Belgisch-Nicaraguaanse geneeskundestudente Amaya Coppens is vrijgelaten als politieke gevangene. Dat heeft het Spaanse persbureau EFE gemeld.

Amaya Coppens (23), die een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder heeft, zat sinds 10 september in de cel en werd beschuldigd van terrorisme, gevangenneming en brandstichting.

Ze was een van de boegbeelden van ‘Movimiento Estudiantil 19 de Abril’, de studentenbeweging die in april vorig jaar in de Nicaraguaanse hoofdstad Managua en in andere steden protesteerde tegen een geplande hervorming van de sociale zekerheid en tegen het autoritaire bewind van president Daniel Ortega.

De manifestaties werden hardhandig neergeslagen, wat aan minstens 325 mensen het leven zou hebben gekost. Volgens oppositiebewegingen zouden tussen de 600 en 800 tegenstanders van Ortega gevangengenomen zijn.

Voorlopig kan Buitenlandse Zaken het nieuws nog niet bevestigen. 'We hebben contact opgenomen, maar hebben nog geen antwoord gehad', zegt woordvoerder Karl Lagatie.

Andere mensen die volgens het Spaanse persbureau werden vrijgelaten, zijn onder meer de journalisten Miguel Mora en Lucía Pineda.