Nieuwe foodmarket opent in oud postgebouw Amsterdam

Onze noorderburen hebben er een knappe foodmarket bij. Op de bovenste verdieping van het winkelcentrum Magna Plaza in het hartje van Amsterdam kan je voortaan culinair genieten bij ‘The Food Department’.

Shoppingcenter Magna Plaza, gelegen in het voormalige Amsterdamse postgebouw (Nieuwezijds Voorburgwal 182), is al langer een trekpleister voor citytrippers in Amsterdam. Het statige winkelcentrum heeft er nu echter een troef bij: op de bovenverdieping kunnen fijnproevers tussen 11 uur 's ochtends en 22 uur 's avonds hun hartje ophalen in 'The Food Department', een gloednieuwe foodmarket.

De culinaire marktplaats beslaat 1.100 vierkante meter en telt zeventien verschillende bars en stands. Die serveren gerechten uit alle uithoeken van de wereld: van taco’s tot Griekse gyros en van dim sum tot hot dogs. Het blijft wel Nederland, dus een oesterbar kon niet ontbreken. Voor de dorstigen zijn er uiteraard ook cocktail-, bier- en wijnbars.