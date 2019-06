Tihange 2 krijgt groen licht van Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Al sinds augustus 2018 is de kerncentrale Tihange 2 door de nodige herstellingswerken niet meer operationeel. De heropening stond gepland op 30 juni, maar niet zonder de zegen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Het groen licht komt er na betonreparaties en de vervanging van de dakplaat in het bunkergebouw van Tihange 2. De herstelling was nodig nadat er vorig jaar betondegradatie werd vastgesteld in het bunkergebouw, waar noodsystemen zoals noodpompen en dieselgeneratoren geïnstalleerd zijn. Er werden ook afwijkingen vastgesteld aan de betonwapening in het plafond.

Kernuitstap

Andere kernreactoren zoals Doel 3 en Doel 4 lagen daarvoor ook stil, maar traden na groen licht van het FANC weer in werking. België telt in totaal zeven kernreactoren, waarvan er een in 2022, een in 2023 en vijf in 2025 volgens de FANC zouden sluiten. Maar Engie wil de zogenaamde kernuitstap vermijden en de levensduur van zowel de oudere als de nieuwere reactoren met twintig jaar verlengen, aldus de jaarrekeningen van de Franse multinational.