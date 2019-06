Een twaalfkoppige werkgroep evalueert het ontgoochelende verkiezingsresultaat van CD&V. Daarin zetelen bewust geen partijtoppers.

‘Verliezen doen we samen, winnen doen we volgende keer ook samen’. We spreken begin juli 2010. Servais Verherstraeten heeft zonet zijn eindrapport overhandigd aan CD&V-voorzitter Wouter ...