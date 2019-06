600.000 euro in tas vol briefjes: Iraanse landskampioen wil achterstallig loon in cash betalen

De Iraanse landskampioen Persepolis Teheran is zijn Kroatische coach Branko Ivankovic nog 679.000 dollar (600.000 euro) loon verschuldigd. Omdat de schuld vanwege Amerikaanse sancties tegen Iran niet per bankoverschrijving kan worden afgelost, wil de club hem cash uitbetalen.

Volgens het Iraanse agentschap ISNA zal Branko Ivankovic naar Teheran vliegen om er een tas vol briefjes op te pikken. Persepolis is vragende partij om de 65-jarige Kroaat langer aan de club te binden en wil op die manier vermijden dat Brankovic zich tot de FIFA richt om het geld op te eisen.

Vanuit Iran kunnen door Amerikaanse sancties tegen het land geen grote internationale banktransacties plaatsvinden. De VS legden die beperking op vanwege de nucleaire activiteiten in Iran. In april legde Carlos Queiroz klacht neer bij de FIFA omdat de Iraanse voetbalbond de ex-bondscoach nog geld verschuldigd was.

Het is nu afwachten of ook Marc Wilmots, die sinds kort de Iraanse nationale ploeg onder zijn hoede heeft, problemen zal ondervinden. Vorige week debuteerde hij met een 5-0 zege in een oefenmatch tegen Syrië.