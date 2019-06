Olympisch kampioen Mack Horton kan zich niet kwalificeren voor WK zwemmen langebaan

De Australiër Mack Horton, olympisch kampioen zwemmen op de 400 meter vrije slag, is er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju (12-28 juli). Horton faalde tijdens de Australische selectiedagen in Brisbane eerder al op de 200 en 400m vrij, daar kwam dinsdag ook nog een mislukte poging op de 800 meter vrije slag bij.