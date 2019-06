Mijn kinderen zijn sinds 2018 niet meer ten laste. Maar mijn pensioen voor december 2017 kreeg ik pas in januari 2018 uitbetaald. Ik word daar dus op belast alsof ik geen kinderen ten laste had, terwijl dat wel nog het geval was. Kan ik dit nog aanpassen in mijn vereenvoudigde aangifte?

Neen, dat kunt u niet. Pensioenen zijn belastbaar voor het jaar waarin ze zijn toegekend. Voor uw decemberpensioen van 2017, uitbetaald in 2018, is dat dus het jaar 2018.

En, als ik het goed begrijp ...