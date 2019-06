Lotto Soudal rekent in Baloise Belgium Tour op Campenaerts en Wellens, Evenepoel en Jakobsen speerpunten bij Deceuninck-Quick Step

Lotto Soudal schreef met Jens Keukeleire de voorbije twee edities van de Baloise Belgium Tour op zijn naam. De Bruggeling is dit jaar niet van de partij, maar het team van de Nationale Loterij mikt met kopmannen Victor Campenaerts en Tim Wellens opnieuw op eindzege. Dat gaf sportief directeur Kevin De Weert dinsdag mee in zijn voorbeschouwing.

“Het parcours van de Baloise Belgium Tour is gelijkaardig aan dat van vorige jaren”, begon De Weert zijn vooruitblik. “Met een rit richting de kust, ééntje in de Vlaamse Ardennen, een tijdrit en een lastige etappe in de Ardennen is er voor ieder wat wils. De Baloise Belgium Tour is vaak een secondespel en ook de Gouden Kilometer is meestal van groot belang. Op zaterdag wordt de koninginnenrit betwist. Naast tal van andere hellingen staat er in de diepe finale een dubbele beklimming van de Roche-aux-Faucons op het programma. Die lastige helling uit Luik-Bastenaken-Luik wordt doorslaggevend tijdens de zaterdagetappe.”

“Met Victor Campenaerts en Tim Wellens hebben we twee sterke kopmannen in onze rangen”, vervolgde De Weert. “Victor heeft er net de Giro opzitten en zou dus in goede conditie moeten verkeren. Tim Wellens bouwt op richting de Ronde van Frankrijk en moet ook zeker kunnen meespelen voor winst. Eerst en vooral zal Victor een zo goed mogelijke tijdrit proberen af te werken. Hopelijk kunnen we daar een goede uitgangspositie bemachtigen. Dan komt het er op aan om onze twee troefkaarten zo goed mogelijk uit te spelen, vooral tijdens de etappe op zaterdag.”

“De proef tegen de klok in Grimbergen is met een afstand van negen kilometer relatief kort. Victor verkiest een iets langere tijdrit - idealiter rond het uur - maar hij heeft bijvoorbeeld in de afsluitende tijdrit van de Tirreno-Adriatico al bewezen dat die afstand hem ook ligt. De opdracht tegen de klok in Grimbergen bevat een paar technische bochten, maar ook genoeg rechte stukken waar Victor zijn kracht en aerodynamisch voordeel kan uitspelen. Daarnaast ben ik benieuwd naar de prestatie van Brent Van Moer, die zijn eerste individuele tijdrit bij de profs zal afwerken. Ik zou hem dan ook liefst wat sparen tijdens de eerste ritten.”

“Met Tim en Victor in de selectie zullen de andere jongens vooral in dienst rijden”, besloot De Weert. “Iversen en Frison zijn twee sterke renners die de ploeg goed moeten kunnen ondersteunen. Jelle Wallays - die vorig jaar heel sterk was in de Ardennenrit - rijdt na heel wat tegenslag de voorbije maanden opnieuw zijn eerste wedstrijdkilometers. Met Adam Blythe - die na fysieke problemen in de Ronde van Romandië ook opnieuw de eerste wedstrijdkilometers maakt - proberen we mee te spelen in de mogelijke massasprints.”

Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen speerpunten bij Deceuninck-Quick Step

Deceuninck-Quick Step rekent op Remco Evenepoel, Fabio Jakobsen en Davide Martinelli, drie renners die afgelopen weekend de Hammer Series Limburg wonnen. Ze worden vergezeld door Eros Capecchi, Fabio Sabatini, Pieter Serry en Iljo Keisse, die voor het eerst sinds zijn een blessure van Parijs-Roubaix weer aan een koers kan beginnen.

“Fabio hebben we een snelle jongen voor de sprints en we zullen hem steunen in de twee dagen waarin normaal gesprint zal worden. Voor het algemeen kunnen we rekenen op de Giro-jongens en ook Remco, die in de voorbije koersen zijn sterke vorm heeft getoond”, aldus sportdirecteur Klaas Lodewyck, die samen met Rik van Slycke het team uit de auto zal leiden.

Wanty-Gobert start met volledig Belgisch team

Wanty-Gobert begint dan weer met een volledig Belgische ploeg. Het Waalse procontinentale team van sportdirecteur Hilaire Van der Schueren mikt in de sprintetappes op Timothy Dupont. Frederik Backaert, Jérôme Baugnies en Aimé De Gendt mogen hun kans wagen in het algemeen klassement.

“In de sprintetappes willen we scoren met Dupont”, begon Van der Schueren zijn vooruitblik. “Op dag twee, een mini Ronde van Vlaanderen, zal al veel duidelijk worden voor het algemene klassement. De tijdrit is ons zwakke punt waar we de schade proberen beperken, een schade die we misschien in de Ardennen moeten goedmaken. De renners hebben in de Ronde van Luxemburg goed begrepen dat in dit soort wedstrijden elke seconde telt, daar zal ik komende week opnieuw op hameren. We moeten dagelijks de Gouden Kilometer met bonificatieseconden in de gaten houden.”

“In de Ronde van België hoop ik de goede flow van de Ronde van Luxemburg door te zetten. We hebben geen topfavoriet in onze rangen, maar trekken wel met een sterk team naar de start in Sint-Niklaas. Vooral de uitmuntende collectiviteit in Luxemburg is me bijgebleven en wil ik doortrekken. Een sneltrein van zeven Wanty-renners op kop van het peloton in de finale van een wedstrijd heb ik nog niet vaak eerder gezien. Op die ervaring kunnen we bouwen”, besloot Van der Schueren.

Selectie Lotto Soudal: Adam Blythe (GBr), Victor Campenaerts (BEL), Frederik Frison (BEL), Rasmus Byriel Iversen (Den), Brent Van Moer (BEL), Jelle Wallays (BEL) en Tim Wellens (BEL).

Selectie Deceuninck-Quick Step: Eros Capecchi (ITA), Remco Evenepoel (BEL), Fabio Jakobsen (NED), Iljo Keisse (BEL), Davide Martinelli (ITA), Fabio Sabatini (ITA) en Pieter Serry (BEL)

Selectie Wanty-Gobert: Frederik Backaert, Jérôme Baugnies, Aimé De Gendt, Timothy Dupont, Kevin Van Melsen, Loïc Vliegen, Pieter Vanspeybrouck