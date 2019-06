Vaticaan verwerpt geslachtsverandering

Het Vaticaan vindt dat mensen niet het recht hebben om van geslacht te veranderen. Dat staat in een officieel document dat gisteren gepubliceerd werd.

In het Vaticaan zijn de zaken nog altijd helder, zeker als het over seksualiteit gaat. Paus Franciscus wil dan wel niet langer holebi’s veroordelen, de officiële leer van de katholieke kerk over de beleving van seksualiteit in nog klaar en duidelijk: dat is zaak tussen een man en een vrouw, binnen het huwelijk. En van transgenders wil de kerk al helemaal niet weten.

‘Seksueel complementair’

Dat wordt duidelijk in een officieel document dat is opgesteld door de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding en dat gisteren werd gepubliceerd. ‘Man en vrouw, hij schiep ze: naar een weg van dialoog over de kwestie van gender in het onderwijs’ luidt de titel. De tekst is bedoeld ‘als een instrument om de katholieke inbreng in het debat over seksualiteit te helpen leiden’. Hij richt zich specifiek tot scholen, maar ook tot ouders, studenten en geestelijken.

De tekst is duidelijk: het idee dat een mens zijn eigen geslacht kan bepalen, wordt categorisch verworpen. De kerk blijft vasthouden aan de stelling dat man en vrouw ‘seksueel complementair’ zijn, waardoor ze kinderen kunnen maken.

Minderwaardig

De publicatie kon meteen op veel kritiek rekenen. Vooral in de VS reageerden holebi-bewegingen negatief. ‘Deze tekst geeft de gevaarlijke boodschap dat iedereen die experimenteert met genderdiversiteit minderwaardig is’. Maar ook binnen de kerk was niet iedereen even blij met de tekst. ‘De alledaagse ervaringen van LGBT-mensen ontbreken helemaal in deze tekst’, aldus James Martin, een Amerikaanse jezuïet die een boek schreef over de moeilijke relatie tussen de kerk en de holebigemeenschap.