'Groeiende ergernis over ‘januskop’ van N-VA', dat kopte De Standaard op dinsdag. Wanneer schenkt de N-VA klare wijn over het cordon sanitaire en het al dan niet regeren met het Vlaams Belang? Die vraag beheerst de Vlaamse formatie, die haar derde week ingaat. Kamagurka beseft in de video hierboven dat het voor N-VA-voorzitter Bart De Wever niet eenvoudig is en weet wat er in zijn hoofd omgaat.

De centrumpartijen kunnen volgens Kamagurka trouwens heel wat leren van Vlaams Belang. Dat vertelde hij twee weken geleden in de video hieronder.