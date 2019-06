De hoofdzetel van ASCO Industries in Zaventem viel dinsdag ten prooi aan hackers. Dat meldt VTM Nieuws. Het bedrijf – dat vliegtuigonderdelen maakt en ontwerpt – zou nog tot woensdag platliggen.

Wel zullen de technisch werklozen een vergoeding krijgen omdat ze door overmacht moeten thuisblijven.

Wie achter de aanval zit, en wat hun doel is, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet geweten of er een onderzoek komt van de politie.