'Zeer vervelende zomer voor auto in Brussel'

De zomermaanden zijn jaarlijks de gelegenheid om grote werken uit te voeren op de Brusselse verkeersassen. De Leopold II-tunnel, de Rogiertunnel en de Keizer Karellaan worden tussen juni en september allemaal onder handen genomen. Wie van plan is met de wagen vanuit Gent (of Aalst) via de E40 Brussel binnen te rijden, houdt dus maar beter rekening met (grote) vertragingen.

De Leopold II-tunnel wordt voor zijn grondige renovatie voor het tweede jaar op rij volledig afgesloten tijdens de zomermaanden. Vanaf 28 juni gaat de langste tunnel van België toe. Ter voorbereiding hiervan wordt vanaf 15 juni eenrichtingsverkeer ingevoerd rond het Elizabethpark en de Basiliek van Koekelberg, om zo doorgaand verkeer in de woonwijken te voorkomen. Tot en met 1 september rijden de bussen in wijzerzin en de personenwagens in tegenwijzerzin. 'Het beste alternatief voor wie met de wagen komt is de Industrielaan', zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. 'Maar we raden aan om voor andere vervoersmiddelen te kiezen.'

Vivaqua, Elia en Sibelga starten op 17 juni met de renovatie van hun installaties op de Keizer Karellaan tussen de Basiliek en de Vliegvelddreef. De werken vinden hoofdzakelijk plaats aan de kant van de even huisnummers. Daarom zal in de richting van de autosnelweg nog tot en met 1 september slechts één rijstrook beschikbaar zijn. Tegen het begin van het schooljaar moeten alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn. 'Dit zijn zeer vervelende werken voor wie deze zomer richting de kust wil trekken', aldus Paemen. 'We raden hen een andere route aan. Voor de pendelaars vanuit Vlaams-Brabant is er goed nieuws: er wordt deze zomer in het midden een fietsstrook aangelegd.'

De grondige herstelling van de Rogiertunnel wordt ook voortgezet in de zomermaanden. Vanaf 28 juni wordt de tunnelkoker richting Basiliek afgesloten en moeten de auto’s in beide richtingen over één rijstrook door de koker richting zuid. Half augustus draait de verkeerssituatie om en wordt de tunnelkoker richting zuid afgesloten. Al het verkeer moet dan tot 1 september door de tunnelkoker richting Basiliek. 'Ook dit is vervelend voor de reiziger omdat koker per koker wordt afgesloten.'

Tour de France

Autobestuurders moeten vooral het eerste weekend van julie met rood omcirkelen in de agenda. Dan start de Tour de France in onze hoofstad. Vijftig jaar na de eerste Tourzege van Eddy Merckx lag een Grand Départ in Brussel voor de hand. 'We raden iedereen echt aan om dat weekend met de wagen weg te blijven uit Brussel. Alleen als het echt niet anders kan: carpool dan met zoveel mogelijk mensen', aldus Paemen.

Een andere werf is de heraanlag van de Brugmannlaan in Sint-Gillis en Elsene. Daar worden nieuwe tramsporen aangelegd. 'Dat is een drukke plek. Het aanleggen van nieuwe tramsporen is een omvangrijk werk. Na 21 juli kunnen er nog enkele werven bijkomen. Dat is momenteel nog onduidelijk', aldus Paemen.

'De MIVB en NMBS versterken de komende maanden wel hun capaciteit, zodat Brussel bereikbaarder wordt met het openbaar vervoer.' Kort samengevat: 'Het wordt een vervelende zomer voor de auto in Brussel. Maar dat is beter dan een vervelend najaar.'