Antwerpen onderzoekt uitbreiding verboden zones elektrische deelstep

Antwerpen denkt na over het uitbreiden van afgebakende zones waar niet geparkeerd mag worden met elektronische deelsteps.

Brussel neemt maatregelen om de overlast die de elektronische deelsteps veroorzaken te beperken. Gemeenten bekijken op welke plaatsen binnen hun grondgebied de steps voortaan niet meer achter gelaten mogen worden. Een definitieve lijst is er nog niet, maar het is sowieso de bedoeling om de buurt rond de Grote Markt en grote stukken van de Wetstraat en het Josaphatpark stepvrij te maken.

Ook in Antwerpen worden de steps na gebruik argeloos achtergelaten. Ze hinderen zo de doorgang voor voetgangers en fietsers, vooral op populaire bestemmingen. ‘Op dit ogenblik zijn er aan de stations al enkele zones afgebakend waar niet geparkeerd mag worden - ook voor fietsen’, klinkt het bij het kabinet van Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA).

‘Momenteel wordt bekeken hoe we dit eventueel nog ruimer kunnen toepassen in de toekomst. De verschillende aanbieders nemen de zones dan op in hun software door middel van geofencing zodat voertuigen niet in deze zones geparkeerd kunnen worden.’

Antwerpen is echter geen voorstander van grote verbodszones. ‘We zitten als stad regelmatig samen met de aanbieders om het systeem te evalueren. Dat is belangrijk om de waardevolle bijdrage die de deelsteps leveren aan ons mobiliteitsverhaal in stand te houden.’ De stad maakte eerder een reglement op voor de exploitatie van de verschillende deelsystemen. ‘Indien we merken dat een exploitant de voorwaarden niet naleeft, kan de vergunning worden ingetrokken.’

Het aantal officiële klachten valt voorlopig mee in Antwerpen: in de eerste maanden van 2019 ontving het kabinet van de schepen een vijftal klachten. ‘De klachten concentreren zich niet op één punt. We willen ook de rotatie van de steps hoog houden: te veel steps zorgt wellicht sneller tot overlast.’