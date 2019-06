Sagrada Familia krijgt na 137 jaar eindelijk bouwvergunning

De Sagrada Familia in het Spaanse Barcelona heeft een bouwvergunning te pakken. Dat meldde The Art News­paper maandag. Zo is de bouw van de bekende kerk 137 jaar na de eerstesteenlegging eindelijk gelegaliseerd.

Drie jaar na de eerstesteenlegging van de bekende Sagrada Familia-basiliek, in 1885, werd de bouwvergunning wel aangevraagd, maar ze werd nooit goedgekeurd.

De vergunning die nu verkregen werd voor de door Gaudí ontworpen kerk, was essentieel om ze helemaal af te werken. Ze is nog geldig tot 2026. Dat is exact honderd jaar na de dood van de architect van de Sagrada Familia. Gaudí’s lichaam ligt in de crypte van de basiliek.

‘Het was een historische anomalie dat de Sagrada Familia geen vergunning had en dus illegaal gebouwd werd’, zei ­Janet Sanz, de schepen van ecologie van Barcelona aan AFP. Nu kunnen de façade van de Glorie en de centrale torens van de basiliek afgewerkt worden. Die bouwwerken kosten 4,6 miljoen euro.