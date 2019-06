Mediahuis mag Ierse krantengroep overnemen

De weg is vrijgemaakt voor de overname van de Ierse krantengroep Independent News & Media (INM) door de Belgische groep Mediahuis. De Ierse mededingingsautoriteit heeft de operatie onvoorwaardelijk goedgekeurd, zo laat Mediahuis dinsdag weten.

De uitgever van onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en verschillende Nederlandse kranten kondigde eind april een akkoord aan over de overname van INM voor 145,6 miljoen euro. Het bod kreeg ook de steun van de raad van bestuur van de Ierse groep.

INM, de grootste krantengroep van Ierland, is de uitgever van kranten als Irish Independent, Sunday Independent, The Herald, Sunday World, Belfast Telegraph, Sunday Life en The Star. De groep telt zowat 800 werknemers en was in 2018 goed voor 191 miljoen euro omzet. De uitgever verkoopt wekelijks meer dan een miljoen kranten. Online en print zijn samen goed voor wekelijks 2,1 miljoen lezers. Het bedrijf noteert aan de beurzen van Dublin en Londen.

Eerder raakte al bekend dat Peter Vandermeersch, vertrekkend hoofdredacteur van de Nederlandse krant NRC Handelsblad, bij INM aan de slag zal gaan.