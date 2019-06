Regisseur Martin Scorsese heeft 'Rolling thunder revue: a Bob Dylan story' voorgesteld. De film gaat over de concertreeks die Dylan midden jaren 70 speelde in kleinere concertzalen, terwijl hij toen al een van de grootste namen in de muziekindustrie was. Bekijk de trailer van 'Rolling thunder revue: a Bob Dylan story' in de video hierboven.

Martin Scorsese is vooral gekend voor zijn filmklassiekers 'Taxi driver' (1976), 'Raging bull' (1980) en 'Goodfellas' (1990). Ook zijn recentere werken als 'The departed' (2006) 'Shutter Island' (2010) en 'The wolf of Wall Street' (2013) waren kaskrakers. Daarnaast maakte hij ook al talloze (muziek)documentaires. 'The last waltz' (1976) over het afscheid van The Band staat bekend als een van de beste muziekfilms ooit. Nu komt Scorsese naar buiten met een film over Bob Dylan, de man die The Band jarenlang aan zijn zij had.

In 'Rolling thunder revue: a Bob Dylan story' zijn naast Dylan zelf onder meer Joan Baez, Joni Mitchell en Roger McGuinn te zien, gastartiesten die meespeelden tijdens de tournee. Patti Smith legt dan weer uit waarom zij de uitnodiging van Dylan weigerde.

De film is vanaf woensdag 12 juni te zien op Netflix.