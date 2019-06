Democraten krijgen toegang tot bewijsmateriaal Ruslandonderzoek Mueller

In de strijd over het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller over Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben de Democraten in het Congres en het ministerie van Justitie een akkoord bereikt. De Democraten krijgen ‘toegang tot de belangrijkste documenten van Mueller’, zo lieten ze maandagavond zelf weten.

Het zou gaan om ‘centrale bewijzen’ die Mueller verzamelde tijdens zijn onderzoek, en waarvan de Democraten geloven dat die een antwoord kunnen bieden op de vraag of president Trump zich al dan niet schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik of aan het hinderen van de rechtsgang.

Mueller rondde zijn werkzaamheden eind maart af en maakte zijn rapport over aan justitieminister William Barr. Het werd in de weken daarna openbaar gemaakt, maar sommige delen bleven geheim.

In zijn rapport sprak Mueller zich niet duidelijk uit over de beschuldiging van obstructie van het onderzoek. In zijn enige openbare verklaring eind mei sprak de speciaal aanklager Trump uitdrukkelijk niet vrij. ‘Als we zeker wisten dat Trump geen misdaad heeft gepleegd, hadden we dat in het rapport gezegd’, zei hij toen.

‘Ben Nixon niet’

Trump herhaalde maandag dan weer dat hij in de verste verte geen rekening houdt met een impeachment, een afzettingsprocedure. Hij trok daarvoor de vergelijking met president Richard Nixon, die in 1974 in opspraak raakte door het Watergateschandaal en zich uiteindelijk genoodzaakt zag op te stappen.

‘President Nixon is vertrokken. Ik vertrek niet. Dat is een groot verschil’, zei Trump maandag tegen journalisten in het Witte Huis. ‘Ik zal standhouden, zelfs indien het Huis van Afgevaardigden een afzettingsprocedure tegen mij zou starten. Je kan iemand niet afzetten wanneer er nooit iets fouts is gebeurd.’

De verklaring van Trump kwam er na de forse uitspraken van John Dean, juridisch adviseur van het Witte Huis onder Richard Nixon en spijtoptant in het beruchte Watergateschandaal. Dean stelde eerder dat hij opvallende parallellen tussen Trump en Nixon zag.