Brussel neemt maatregelen tegen overlast door elektrische deelstep

Brussel neemt maatregelen om de overlast te beperken die wordt veroorzaakt door de vierduizend elektrische deelsteps die er intussen rondrijden, zo melden Le Soir en De Morgen.

De steps worden na gebruik argeloos achtergelaten, en hinderen zo de doorgang voor voetgangers en fietsers, vooral op populaire bestemmingen. De Brusselse gemeenten bekijken daarom op welke plaatsen binnen hun grondgebied de steps voortaan niet meer achter gelaten mogen worden.

Een definitieve lijst is er nog niet, maar het is sowieso de bedoeling om de buurt rond de Grote Markt en grote stukken van de Wetstraat en het Josaphatpark stepvrij te maken. Op die plaatsen zou nog wel met deelsteps mogen worden gereden, maar ze mogen er niet meer worden achtergelaten.

Wanneer steps toch lange tijd geparkeerd staan in een verboden zone, zouden de bedrijven die ze verhuren daarvoor beboet worden. ‘Dat is onze enige mogelijkheid’, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit aan De Morgen. ‘Wij weten immers niet wie de gebruikers zijn. Het is aan de operatoren om te bepalen of ze die boetes al of niet doorrekenen aan hun klanten.’

Brussel is niet de enige stad die de elektrische deelsteps regels wil opleggen. De Parijse burgemeester Anne Hidalgo heeft donderdag een parkeerverbod aangekondigd voor elektrische steps op de voetpaden van de Franse hoofdstad.