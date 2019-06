Toen de fans na de race Lewis Hamilton aan het uitjouwen waren nam Sebastian Vettel het op voor de Brit. Hamilton doet net hetzelfde voor Vettel: “Ik zou hetzelfde gedaan hebben.”

Toen Lewis Hamilton het woord nam op het podium begon het publiek hem uit te jouwen en op dat moment nam Sebastian Vettel de microfoon en vertelde: “De mensen moeten Lewis niet uitjouwen, hij heeft respect voor mij getoond. Als er iemand moet uitgejouwd worden zijn het wel de racecommissarissen.”

Dat toont aan dat de twee kampioenen veel respect hebben voor elkaar. Iedereen is het er wel over eens dat de straf die Vettel kreeg heel zwaar was maar wat denkt Lewis Hamilton nu precies van?

“Ik heb de beelden nu al verschillende keren bekeken,” aldus Hamilton. “Eigenlijk kan ik maar een ding zeggen: als ik aan de leiding had gereden en het was mij overkomen had ik net hetzelfde gereageerd.”

“Het gaat allemaal zo snel en je probeert altijd je positie vast te houden. Als ik zeg dat ik hetzelfde zou gedaan hebben zeg ik ook dat ik geprobeerd zou hebben om hem vast te zetten. Als deze regels niet zouden bestaan was ik vol op het gas gebleven en waren we gecrasht. Op de een of andere manier kon het alleen maar fout aflopen.”

Over de boordradio viel te horen dat Hamilton de terugkeer van Vettel op de baan gevaarlijk vond en daar neemt de Brit ook niets van terug.

“Ik heb de videobeelden en de boorddata bestudeerd, daar is duidelijk op te zien dat ik fel moet remmen om een crash te vermijden. Het is nu eenmaal zo dat je het voorval anders ziet als racer dan als toeschouwer. Je volgt je instinct en in die seconde zegt dat instinct dat je je plaats moet behouden. Er is geen enkele rijder die denkt: ‘Oh ik moet genoeg plaats laten, ook al betekent dat dat ik leiding verlies.’”

“Het is duidelijk dat hij mij blokkeerde, hij was naast de baan en hij keerde terug op een gevaarlijke manier. De regels zijn daar erg duidelijk over maar dat verandert niets aan de zaak, ik zou het ook zo gedaan hebben. Afgezien van het incident heeft Seb een geweldige race gereden.”

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: