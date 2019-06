Groeiende ergernis over ‘januskop’ van N-VA

Wanneer schenkt de N-VA klare wijn over het cordon? Die vraag beheerst de Vlaamse formatie, die haar derde week ingaat.

Eerstdaags beëindigt formateur Bart de Wever (N-VA) zijn tweede ronde: hij zal dan alle delegaties, op die van de PVDA na, twee keer gesproken hebben. De partijen houden de lippen stijf op elkaar over die gesprekken. Dé vraag die de Wetstraat beheerst, is of (en hoe lang) De Wever Vlaams Belang nog aan boord houdt. Bij CD&V en Open VLD stijgt de ergernis: ze verwijten de N-VA een januskop op te zetten door ‘bewust’ tegenstrijdige signalen uit te sturen. Afgelopen weekend achtte Siegfried Bracke in De Zevende Dag de kans op samenwerking met VB klein ‘om de simpele reden dat er te veel verschillen zijn’. Dezelfde dag verkondigde Theo Francken in De Zondag dat hij een minderheidsregering met gedoogsteun van VB niet uitsluit, op voorwaarde dat het om het Vlaams Belang van Tom Van Grieken gaat, niet Filip Dewinter.

Voor CD&V en Open VLD is élke vorm van samenwerking met Vlaams Belang uitgesloten. Christendemocraten noch liberalen geloven dat het cordon daadwerkelijk doorbroken wordt – maar de interne druk op de N-VA-top wordt met de dag groter. Méér dan met de koppeling tussen het Vlaamse en het federale niveau, zouden Bart De Wever en co. bezig zijn met het herstellen van hun geloofwaardigheid bij de weggelopen Vlaamse kiezers. Precies daarom moeten de ‘schijnmanoeuvres’ lang genoeg duren. 11 juli, traditiegetrouw de richt­datum voor een nieuwe Vlaamse regering, lijkt stilaan onhaalbaar.

Vacature: topminister

Op federaal niveau zit de zaak nog meer op slot. Het informateursduo Reynders-Vande Lanotte heeft nog een kleine week vooraleer de koning een nieuwe update verwacht. Na de aangekondigde oppositiekuur voor het CDH begon de piste paars-groen, aangevuld met CD&V, steeds vaker te circuleren. Maar vast staat dat alvast CD&V (en ook wel Open VLD) dat momenteel niet zien zitten.

Intussen begint voor Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en federaal vicepremier Kris Peeters (CD&V) de tijd te dringen, want zij zijn verkozen in het Europees Parlement en moeten in principe begin juli gaan zetelen. Het ziet ernaar uit dat Bourgeois afgelost zal worden door partijgenote Liesbeth Ho­mans, maar wat Peeters gaat doen blijft in nevelen gehuld. Aftredend Kamerfractieleider Servais Verherstraeten wordt genoemd als invaller, ook voorzitter Wouter Beke is niet uitgesloten. Maar een ander scenario kan ook nog, luidt het. Peeters zelf wil niet reageren, hij zit nog tot morgen in de Italiaanse hoofdstad Rome.