Politie betrapt 279 personen met drugs op zak dancefestival Extrema Outdoor

De politie van de zone CARMA heeft het voorbije weekend tijdens het driedaagse dancefestival Extrema Outdoor aan de Plas in Kelchterhoef (Helchteren) 279 personen betrapt die drugs op zak hadden. Er waren verder negen administratieve aanhoudingen van mensen die te sterk onder invloed van drugs of alcohol waren. Een festivalganger verbleef illegaal in het land.

De politie telde over de drie dagen meer dan 60.000 danceliefhebbers. Ondanks het mindere weer vond burgemeester Alain Yzermans (SP.A) van Houthalen-Helchteren het een geslaagde editie, die maandagochtend afgesloten werd.

Van de 279 personen met drugs op zak hebben 253 onmiddellijk een minnelijke schikking via een betaalterminal afgehandeld. Een festivalganger had iets meer dan een gebruikershoeveelheid bij zich. Tegen deze persoon werd een pv voor verkoop van drugs opgesteld. Na verhoor mocht hij beschikken. Hij zal op een later tijdstip gedagvaard worden. Op medisch vlak moesten de hulpdiensten 250 kleine verzorgingen doen.

Wat betreft verkeer werden dit jaar extra veiligheidsmaatregelen genomen. ‘De uitstroom verliep relatief goed. De werking van het eenrichtingsverkeer, komende van Houthalen, werd positief geëvalueerd. De politie controleerde dagelijks het verkeer in de omgeving van het festivalterrein en stelde in totaal 73 verkeersovertredingen vast. In de meeste gevallen ging het om foutparkeerders. Twaalf voertuigen moesten getakeld worden wegens het hinderen van de doorgangen voor de hulpdiensten’, aldus Alain Yzermans.

Ook de genomen maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan werkten effectief. ‘Een akoestisch team heeft het geluid op en rond het terrein permanent gemonitord. We volgden alle klachten online op en indien nodig werden die klachten bijgestuurd. Er waren een twintigtal gemeentelijke klachten en dat aantal is aanzienlijk minder dan in 2018. Vooral zondagavond rond 22 uur, naar de apotheose toe, stegen de meldingen, maar de frequenties bleven onder de geluidsnorm. Het geluid blijft een belangrijk item dat we ook naar de editie van 2020 meenemen, want dan bestaat XO tien jaar’, besloot Yzermans.