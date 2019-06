In New York is een helikopter neergestort op het dak van een gebouw in hartje Manhattan. Volgens lokale media is de piloot omgekomen.

‘We voelden het gebouw bewegen’, verklaart Zach Escalante, een computerprogrammeur die in het gebouw werkte, aan de New York Post.

Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, zei dat de helikopter had geprobeerd een noodlanding uit te voeren op de wolkenkrabber op Seventh Avenue. Daarbij brak brand uit, maar de brandweer had die al snel onder controle. Volgens hem zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet.

De crash gebeurde in de buurt van Times Square. Op het moment van het ongeval regende het in New York. De wolken hingen zo laag dat de toppen van de wolkenkrabbers niet te zien waren.