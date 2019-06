Dries Devenyns blijft jaar langer bij Deceuninck-Quick.Step

Dries Devenyns (35) heeft zijn contract bij Deceuninck-Quick.Step met een jaar verlengd, zo bevestigt de Belgische WorldTourploeg.

“Er heerst een goeie sfeer in de Wolfpack en ik voel mij hier thuis”, zegt Devenyns. “Ik hoop dat we kunnen blijven zoals we de voorbije jaren hebben gedaan.”

De Oost-Vlaming rijdt sinds 2017 voor de ploeg van Patrick Lefevere. Hij won in zijn carrière zes wedstrijden, waaronder de Ronde van Wallonië en de Ronde van België in 2016 en een rit in de Ronde van Oostenrijk in 2009.

We are happy to announce that the experienced and invaluable @3sdevenyns will continue with the team also next year: https://t.co/lGlNauaKOH pic.twitter.com/lZveLLxqrb — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) June 10, 2019

Maar Devenyns werkte zich vooral op tot een gerespecteerd knecht. Onder anderen Julian Alaphilippe drong aan op een verlengd verblijf van Devenyns. (belga)