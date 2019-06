Wateroverlast na felle neerslag, feesteditie van Pinkpop regent uit

De hevige regenval van maandagnamiddag heeft in de regio van Sint-Truiden wateroverlast en modderstromen veroorzaakt. Onder meer in Gelmen kwamen straten onder een laag modder en smurrie te zitten. De brandweerpost van Sint-Truiden rukte uit om met hoge druk het wegdek schoon te spuiten. Waar de organisatoren van het Nederlandse muziekfestival Pinkpop voor gevreesd hadden voor hun vijftigste editie, is ook uitgekomen: het regende er pijpenstelen.

Optredens werden er uiteindelijk niet geannuleerd op Pinkpop, maar op foto’s die NoodweerBenelux bereikten is te zien hoe slecht het weer er is. De festivalgangers moesten er dekking zoeken door de grote hoeveelheden regen die op korte tijd vielen, maar hielden vol. Zij willen maandagavond natuurlijk het langverwachte optreden van headliner Fleetwood Mac meemaken.

Hevig #onweer op de festivalweide van #Pinkpop2019 zojuist. Voornamelijk veel neerslag op korte tijd met kans op #wateroverlast. Foto: Telegraaf - Harry Van Gelder pic.twitter.com/kNhmwOxhxb — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) June 10, 2019

Ook in ons land viel zoals gevreesd flink wat regen. Op foto’s is te zien hoe onder meer in de Vlaams-Brabantse gemeente Huldenberg en in het Limburgse Sint-Truiden straten blank kwamen te staan door de vele neerslag. In Sint-Truiden ontwikkelde zich zelfs een supercel, aldus NoodweerBenelux. In het West-Vlaamse Veurne werd dan weer een windhoos gespot.

De lokale politie van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden deden maandagavond een oproep aan automobilisten. Mensen rijden blijkbaar met een te hoge snelheid door straten die blank staan. Daardoor ontstaan golven, die extra schade kunnen aanbrengen en garages en kelders doen onderlopen. Er wordt automobilisten gevraagd weg te blijven uit ondergelopen straten.

Er ontstonden ook problemen in Engelmanshoven (Gelinden). Nochtans waren er onlangs werkzaamheden gebeurd in die twee deelgemeenten, maar die werken hebben de overlast en modderstromen niet kunnen tegenhouden.

Sinds 20 uur is het ergste voorbij. Het kan nog regenen, maar uitzonderlijk veel zou dat niet meer zijn.

Net als in #Parijsvorige week kleurde de hemel zojuist groenig in het zuiden van Limburg. Dat is een indicatie voor felle hagel en moet dus altijd gezien worden als zeer gevaarlijk! Foto: Sint-Truiden - Michael Janssens pic.twitter.com/c5jTYfWYHw — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) June 10, 2019

Op verschillende plaatsen kwam het tot wateroverlast en modderstromen vandaag. Zeker in de heuvelachtige leemgebieden waar de bodemdeeltjes snel kunnen afstromen. Foto: Sint-Truiden (Ellen Janssens), Huldenberg (Koen Bert) pic.twitter.com/IkUQ1i9jjl — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) June 10, 2019