Franse basketlegende Tony Parker neemt afscheid van de NBA

Omdat vader Tony gauw naar Frankrijk verhuisde, zou hij de Franse nationaliteit aannemen en zo later uitgroeien tot de grootste Franse speler ooit in de NBA. Onder de legendarische coach Popovich werd hij viermaal NBA-kampioen met de San Antonio Spurs, werd MVP van de NBA finals en was zes keer All Star. Hij leidde Frankrijk ook naar de Europese titel. Parker is o.a. eigenaar van Villeurbanne Lyon, zowel van de vrouwen- , met Belgian Cat Julie Allemand, als mannenploeg.

???? It’s with a lot of emotion that I retire from basketball, it was an incredible journey! Even in my wildest dreams, I never thought I would live all those unbelievable moments with the NBA and the French National Team.

