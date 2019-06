Tien kandidaten genomineerd om Theresa May op te volgen

Alle kandidaturen zijn binnen om Theresa May op te volgen als leider van de Britse Conservatieve Partij. Er zijn tien kandidaten officieel genomineerd, onder wie Michael Gove en Boris Johnson.

Tegen eind juli moet bekend zijn wie de fakkel van May overneemt en zo de nieuwe Britse premier wordt. Boris Johnson is opnieuw de topfavoriet.

Elke kandidaat had de steun nodig van minstens acht Conservatieve parlementsleden. Alleen Sam Gyimah, die voorstander is van een tweede referendum over de Brexit, kreeg dat niet klaar. Hij valt af.

De Conservatieve parlementsleden zullen een aantal stemmingen houden tot er twee kandidaten overblijven. De eerste is op 13 juni en is net als de daaropvolgende geheim. Die volgende stemrondes vinden plaats op 18, 19 en 20 juni. De 125.000 partij­leden krijgen daarna het laatste woord.

Wie het ook wordt, hij of zij zal in de eerste plaats de Brexit op zijn bord krijgen. Die moet nog altijd tot een ‘goed’ einde worden ­gebracht. Johnson vindt het geen goed idee om zonder deal de EU te verlaten. Maar als er geen andere optie is, dan moet het maar gebeuren. Op 31 oktober.

Theresa May is vrijdag opgestapt als partijleider. Tot haar opvolger verkozen is, blijft ze waarnemend partijleider en premier.

Dit zijn de tien kandidaten: