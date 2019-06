Slachtoffers gaan samen klacht indienen na uitbraak legionella: ‘We weten tot nu van niets’

De slachtoffers van de legionella-uitbraak in de Gentse kanaalzone zullen samen een klacht indienen tegen Stora Enso, het bedrijf dat ervoor verantwoordelijk is. Dat bericht VTM Nieuws. ‘We weten nog altijd van niets.’

De slachtoffers die de klacht gaan indienen hebben daar woensdag een afspraak over met de advocaat die hen zal vertegenwoordigen. ‘Het is volgens ons de enige manier om vooruit te geraken in deze zaak’, zegt Tania Braeckman, wier neef overleed door de bacterie, in VTM Nieuws.

Dat beaamt Mario Paelinck, die twee jaar geleden besmet raakte en wekenlang in coma lag. ‘Als we alleen staan, zijn we nergens. Maar samen staan we sterk. Het gaat mij niet om de schadevergoeding, maar voor de mensen die eventueel na mij nog het slachtoffer worden. Legionella doet meer met je dan je denkt.’

Hij woont in Evergem en wil onder meer weten of er een verband is met de uitbraak vorige maand.

Braeckman vindt het vervelend dat zij en andere slachtoffers zo weinig informatie krijgen. ‘De onduidelijk is groot, we hebben veel vragen. Ze zeggen wel dat ze alle informatie gegeven hebben en dat het onderzoek loopt, maar verder weten we niets.’

Papierfabriek Stora Enso is vorige week aangeduid als de oorzaak van de uitbraak van legionella. 32 mensen zijn ziek geworden door de bacterie en 2 mensen overleden. Tegenover VTM Nieuws wilde het bedrijf niet reageren op de aankondiging dat de slachtoffers samen een klacht indienen. Eerder zei het bedrijf dat het geen regels zou hebben overtreden die tot de verspreiding van legionella via een koeltoren heeft geleid.