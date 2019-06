‘Geen idee wat strategie Jinnih Beels is’

Als Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) Vlaams minister-president zou worden, staat schepen Jinnih Beels (SP.A) met open armen klaar om de burgemeestersjerp over te nemen. Dat heeft ze dit weekend nog eens duidelijk gemaakt in De Zevende Dag, nadat ze dat eerder al op verkiezingsdag had gedaan. Antwerps N-VA-fractieleider Johan Klaps wijst Beels nu terecht. ‘Eén uitschuiver bedekken we met de mantel der liefde. Twee keer – en dan nog dezelfde – is trop.’ Bij de andere partijen klinkt het dat Beels niet in de positie is om te beslissen over wie waarnemend burgemeester zou worden.