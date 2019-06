Fortuna Düsseldorf ontkent miljoenenakkoord met Schalke over Benito Raman

Fortuna Düsseldorf zou met Schalke 04 een akkoord hebben over de transfer van Benito Raman. Volgens de Duitse krant Express is de deal rond en verandert de 24-jarige Gentenaar voor 7 tot 10 miljoen euro van club. Maar dat bericht wordt door de sportief directeur van Fortuna ontkend.

“Er is geen akkoord met Schalke of een andere club”, zegt Lutz Pfannenstiel maandag aan dpa. “Ons doel is duidelijk. Wie willen deze sterke kern samenhouden. Benito heeft bij ons nog een contract tot 2022 en speelt een belangrijke rol in de sportieve toekomstplannen.”

Raman werd in de zomer van 2017 door Fortuna overgenomen van Standard, aanvankelijk op uitleenbasis en daarna definitief. Hij maakte dit seizoen 11 goals en gaf 5 assists in 32 matchen.