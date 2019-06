Koppel over aanval in Londense bus: ‘Mensen moeten nog meer opkomen voor hun rechten’

In een korte videoboodschap bij BBC spreken slachtoffers Melania Geymonat (28) en Chris (29) zich uit over het voorval van 30 mei. Op een Londense bus sloeg een groep jongeren het lesbische koppel in elkaar nadat ze weigerden te kussen.

Beiden liepen toen verwondingen in het gezicht op, waarvan de uitstortingen nog te zien zijn in de video. ‘Ik was en ben nog steeds kwaad, maar vooral omdat dit geen nieuwigheid is’, stelt Chris.

Volgens de Londense politie blijven de misdrijven gevoed door homofobie stijgen in de hoofdstad, van 1.488 in 2014 tot 2.308 geregistreerde gevallen in 2018.

De twee vrouwen zijn niet van plan om hun geaardheid na de aanval te verbergen, integendeel. ‘Ik ben niet bang om mezelf als queer te uitten’, gaat Chris verder. Met ‘queer’ bedoelt ze de verzamelterm voor homoseksuelen, transgenders en alle andere vormen van identiteit die zich afzetten tegen de heteronorm.

Populisme

Daarbij voegde ze ook een sneer naar de politiek toe. ‘Veel mensenrechten en kwesties van basisveiligheid staan op het spel. Ik wil dat mensen sterker in hun schoenen staan om tegen de voorvechters van rechts populisme in te gaan’, klinkt het bij BBC. Haar uitweiding over populisme knipte BBC weg uit het fragment, maar werd wel toegevoegd in de onderstaande tekst. ‘Na dit voorval moeten mensen nog meer opkomen voor hun eigen en andermans rechten’, besluit ze.

Geymonat is van mening dat de agressie niet alleen naar hen gericht was ‘omdat we vrouwen zijn die met elkaar uitgaan, maar ook gewoon omdat we vrouwen zijn’.

De Londense politie arresteerde de vermoedelijke daders – intussen vijf mannelijke tieners tussen 15 en 18 – voor het ernstig toedienen van lichamelijk letsel en voor overval. De belagers gingen namelijk ook een de haal met een gsm en een handtas. De jongeren werden zondag op borgtocht vrijgelaten, maar moeten zich in juli weer verantwoorden bij de politie.