Beresterke Dylan Teuns wint loodzware rit in de Dauphiné en slaat dubbelslag

Dylan Teuns heeft de tweede rit in de Dauphiné gewonnen. Onze landgenoot van Bahrain-Merida was na een loodzware etappe over 180 kilometer net sneller dan Guillaume Martin en is meteen de nieuwe leider.

Veertien renners kozen al vrij snel het hazenpad richting Craponne-sur-Arzon. Liefst acht beklimmingen wachtten de renners, maar dat hield onder andere Tom Dumoulin en Julian Alaphilippe niet tegen. De Fransman van Deceuninck-Quick Step ging duidelijk voor de bergtrui en kwam op de eerste hellingen als eerste boven.

Het was rotslecht weer in Frankrijk en dat leek Team Ineos aan te zetten tot een verwarmende achtervolging. De kopgroep kreeg dan ook nooit meer dan zo’n twee minuten voorsprong. Na een aanval van Rémi Cavagna kregen we vijf leiders, met ook Benoît Cosnefroy, Julian Alaphilippe, Carl Fredrik Hagen en Alessandro De Marchi. Al was hun poging geen lang leven beschoren.

Tijdens de beklimming van de Côte de la Baraque reden vier renners weg uit de kopgroep: David Gaudu, Tom Dumoulin, Gorka Izagirre en Emmanuel Buchmann. Intussen gaf Tim Declercq ziek op en werd de groep met Alaphilippe opnieuw gegrepen door het peloton.

Teuns

Op 35 kilometer van de streep moesten ook Dumoulin en co eraan geloven, waarna andere renners hun kans gingen. Richting de laatste klim van de dag kregen we twaalf leiders: Alexey Lutsenko (Astana), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Serge Pauwels, Pawel Bernas (beide CCC), Dylan Teuns (Bahrain-Merida), Mikaël Cherel (AG2R), Nils Politt (Katusha-Alpecin), Darwin Atapuma (Cofidis), Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert), Philippe Gilbert, Petr Vakoc (beide Deceuninck-Quick Step) en Robert Power (Sunweb).

Teuns en Martin trokken op de Côte de Saint-Victor-sur-Arlanc ten aanval, terwijl achterin Chris Froome versnelde en Romain Bardet het lastig kreeg. Het zag er goed uit voor Teuns en Martin omdat de favorieten het wit uit elkanders ogen keken. In een chaotische sprint leek Martin even op weg naar de dagzege, maar Teuns herstelde en pakte de winst.

Fuglsang was de eerste van de groep der favorieten en is ook derde in het algemene klassement op 20 seconden van Teuns. Froom en een heleboel anderen volgens op 24 seconden, Bardet staat al op 55 seconden van Teuns.

Dinsdag leggen de renners 177 km af tussen Le Puy-en-Velay en Riom. Voor de sprinters dient zich dan een nieuwe kans aan.

Uitslag:

1. Dylan Teuns (Bel/TBM) de 180 km in 4u12:41 (gem. 42,74 km/u)

2. Guillaume Martin (Fra/WGG) op 0:00

3. Jakob Fuglsang (Den/AST) 0:13

4. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 0:13

5. Michael Woods (Can/EF1) 0:13

6. Alexey Lutsenko (Kaz/AST) 0:13

7. Petr Vakoc (Tsj/DQT) 0:13

8. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:13

9. Wout Poels (Ned/INS) 0:13

10. Adam Yates (GBr/MTS) 0:13

Stand:

1. Dylan Teuns (Bel/TBM) de 322 km in 7u37:03 (gem. 42,27 km/u)

2. Daniel Martin (Ier/UAD) op 0:03

3. Jakob Fuglsang (Den/AST) 0:20

4. Alexey Lutsenko (Kaz/AST) 0:21

5. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:24

6. Michael Woods (Can/EF1) 0:24

7. Wout Poels (Ned/INS) 0:24

8. Chris Froome (GBr/INS) 0:24

9. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 0:24

10. Adam Yates (GBr/MTS) 0:24