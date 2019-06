Op haar zestiende trok Eline Pauwels alleen naar Engeland, n u speelt ze in een populaire Amerikaanse reeks

Eline Pauwels (29) uit Mechelen speelt de hoofdrol in de Amerikaanse televisiereeks Siren, die sinds vorige zondag elke week op Q2 te zien is. In de serie gaat ze door het leven als een gevoelige maar tegelijk bloeddorstige zeemeermin. In het echt is ze een zelfzekere actrice die op 16-jarige leeftijd haar ouders overtuigde om haar naar een school op het Engelse platteland te sturen. ‘Ik ben met mijn gat in de boter gevallen’, zegt ze.