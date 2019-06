Twee kinderen van Belgische jihadist naar Nederland gehaald

Twee Nederlandse weeskinderen met een overleden Belgische vader en twaalf Franse weeskinderen zijn vandaag teruggehaald uit Syrië. Dat bevestigen verschillende bronnen aan het persagentschap Reuters en De Volkskrant.

Op een militair vliegveld nabij Parijs is vandaag een vliegtuig geland met daarop veertien weeskinderen uit het vluchtelingenkamp Ain Issa in Syrië, nabij de Turkse grens. Het gaat om twaalf Franse en twee Nederlandse kinderen. Zij bevonden zich in een ‘bijzonder kwetsbare situatie’.

De twee kinderen die aan een Nederlandse voogd zijn toevertrouwd, zijn wellicht de kinderen van een Antilliaans-Nederlandse vrouw uit Zwolle die overleed door ondervoeding en ziekte. Haar Belgische echtgenoot was al eerder overleden. Dat schrijft de Nederlandse krant De Volkskrant.

‘Het gaat om twee zeer jongere weeskinderen die onder erbarmelijke omstandigheden en zonder enige vorm van ouderlijk gezag verbleven in een kamp in Syrië’, klinkt het.

Door de val van het kalifaat zitten vrouwen en kinderen van IS-strijders vast in opvangkampen in Syrië. Voor Nederland is het de eerste keer dat er kinderen terug naar huis gehaald worden. Frankrijk heeft al eerder vijf kinderen gerepatrieerd uit Syrië.

De Koerdische autoriteiten, die de gebieden in het noorden van Syrië en Irak controleren, dringen al langer aan bij de Westerse landen op een terugkeer van de eigen onderdanen en kinderen. Dat is niet altijd even makkelijk door onder meer de veiligheidssituatie daar en het gebrek aan diplomatieke vertegenwoordiging.

De Belgische regering ging eind 2017 een engagement aan om alle kinderen van IS-strijders jonger dan tien jaar terug te halen.