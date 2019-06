Opmerkelijk protest van Russische kranten tegen opsluiting journalist

Drie Russische kranten hebben vandaag dezelfde voorpagina gepubliceerd als protest tegen de arrestatie van een journalist die er volgens hen ingeluisd zou worden.

‘Ik ben/Wij zijn Ivan Golunov’ Dat melden de voorpagina’s van drie Russische kranten Vedomosti, Kommersant en RBK vandaag.

Golunov is een 36-jarige journalist die bekend staat om het onthullen van corruptie in de Russische hoofdstad Moskou. De politie arresteerde hem donderdag op verdenking van serieuze inbreuken op de drugswetgeving.

Er zouden drugs in zijn rugzak gevonden zijn. Bij een huiszoeking in zijn flat zou er ook bezwarend materiaal zijn aangetroffen.

De journalist riskeert tussen de tien en twintig jaar cel als hij schuldig bevonden zou worden. Hij ontkent de aantijgingen.

Volgens de kranten is Golunov erin geluisd. Ze zien er de hand in van corrupte overheidsmedewerkers die hem het zwijgen willen opleggen. Dat meldt het persagentschap Reuters.

Volgens zijn advocaat zou hij ook geslagen zijn door de politie. De politie ontkent dit.

In een gezamenlijke verklaring laten de kranten weten dat het bewijs tegen de journalist wankel is, dat de wettelijkheid van zijn arrestatie twijfelachtig is en dat er onderzoek moet komen naar het gedrag van de politie.

‘Wij verwachten dat de politiediensten zich scrupuleus aan de wet houden. We verwachten maximale openheid over dit onderzoek. We vragen dat de wet gerespecteerd wordt voor iedereen en door iedereen.’

Journalisten protesteerden de voorbije dagen voor het hoofdkwartier van de politie in Moskou met de vraag de zaak te laten vallen.

Een rechter besliste zaterdag dat Golunov in afwachting van de resultaten van het onderzoek onder huisarrest valt. Een kleine overwinning, volgens zijn medestanders, die vreesden dat hij in de gevangenis moest blijven.

Het Kremlin laat weten de zaak op de voet te volgen.