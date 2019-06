Zoon van Patrick Lefevere voor Franse rechtbank: ‘Hij heeft de fout gemaakt om zijn vader te gehoorzamen’

Thomas Lefevere, zoon van Patrick Lefevere, ploegmanager van Deceuninck-Quick Step, moest voor de Franse correctionele rechtbank verschijnen. De 22-jarige helikopterpiloot wordt ervan verdacht tijdens Parijs-Roubaix 2018 boven het peloton te hebben gevlogen.

En dat mogen alleen de helikopters van organisator ASO en de Franse politie doen. Maar vader Lefevere ging duidelijk niet akkoord met de beschuldiging. ‘We hebben op geen enkel moment boven de renners gevlogen. Verre van zelfs. Maar het wereldje van de helikoptermannen is nog kleiner dan de wielerwereld’, liet hij begin december al weten.

Thomas Lefevere huurde vorig jaar in Kortrijk een helikopter om zijn vader te gaan oppikken in Bourghelles, een van de Noord-Franse dorpen waar Parijs-Roubaix passeert. De jonge piloot zou daarbij vergeten zijn de Franse luchtmacht te verwittigen, dat hem dan ook een gebrek aan verplichte voorzorgsmaatregelen verwijt terwijl er al twee toestellen van de Franse televisie in de lucht waren tijdens de Hel van het Noorden.

Zoon Lefevere mocht zich vorige week op 6 juni al verdedigen, zo meldt de Franse krant La Voix du Nord. ‘Ik heb de afstanden altijd gerespecteerd. Mijn radiostilte? Ik kende de radiofrequenties niet’, zei hij. Zijn advocaat voegde er nog aan toe: ‘Hij heeft de fout gemaakt om zijn vader te gehoorzamen. En hij heeft niet gevlogen zoals helikopters tijdens de oorlog in Vietnam.’

De uitspraak in de zaak volgt op 20 juni. De strafeis is zes maanden met uitstel.