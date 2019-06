Ivo van Hove grijpt naast Tony Award voor ‘Network’

Afgelopen nacht werden in New York de Tony Awards uitgereikt. Ivo van Hove kon zijn nominatie voor de regie van ‘Network’ niet verzilveren, al werd hoofdrolspeler Bryan Cranston wel gekozen tot beste theateracteur. De musical ‘Hadestown’ viel acht keer in de prijzen.

‘Hadestown’ is een hedendaagse adaptatie van het tragische liefdesverhaal van Orpheus en Eurydice. Het won zowel de prijs voor beste musical, als voor beste regisseur (Rachel Chavkin) en componist (Anaïs Mitchell). Het is nog maar de vierde keer dat een vrouw de prijs wint voor beste musicalregisseur. Bovendien is het de eerste keer dat een vrouwelijke regisseur en een vrouwelijke componist allebei bekroond worden voor dezelfde musical.

‘Oklahoma’ won de Tony Award voor beste ‘musical revival’. Actrice Ali Stroker werd bekroond als beste vrouwelijke bijrol in een musical. Stroker is de eerste winnaar ooit in een rolstoel. ‘Deze prijs is voor ieder kind met een handicap of een beperking dat vanavond kijkt en erop gewacht heeft om hier vertegenwoordigd te zijn’, zo zei ze.

Broadway breekt records

De Tony Award voor beste theaterregie ging niet naar Ivo van Hove, maar wel naar de Brit Sam Mendes voor zijn regie van ‘Ferryman’. Dat stuk, dat zich afspeelt tijdens de ‘troubles’ in Ierland, werd ook gekozen tot beste toneelstuk. Jan Versweyveld, de partner van Ivo van Hove, werd genomineerd voor beste scenografie voor ‘Network’, maar gaat ook met lege handen naar huis.

Acteur Bryan Cranston, bij het brede publiek bekend uit ‘Breaking bad’ mocht wel zegevieren: hij won zijn tweede Tony Award voor zijn hoofdrol in ‘Network’. Daarin speelt hij nieuwspresentator Howard Beale, die aankondigt live tijdens de uitzending uit het leven te stappen.

Tijdens de awardshow werd ook bekend dat Broadway nieuwe records breekt. Het aantal bezoekers steeg met 10 procent. Samen verkochten de Broadway-theaters in New York zo’n 14,8 miljoen tickets.