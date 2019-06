David Goffin zakt uit de top dertig op wereldranglijst, Barty klimt na triomf in Parijs naar tweede plaats op WTA-ranking

David Goffin tuimelt maandag van de 29e naar de 33e plaats op de nieuwe wereldranking in het mannentennis. Het is van september 2014 geleden dat de Luikenaar niet in de top 30 staat. Ashleigh Barty ziet haar eindzege op Roland Garros beloond met een sprong van de achtste naar de tweede plaats op de nieuwe wereldranglijst. De Australische heeft maar een kleine achterstand op Naomi Osaka. De Japanse strandde net als vorig jaar in de zestiende finales in Parijs maar blijft nummer 1.

De 28-jarige Goffin werd op Roland Garros na een verdienstelijke wedstrijd uitgeschakeld door Rafael Nadal in de derde ronde. Daarmee ging hij er een ronde vroeger uit dan in 2018, wat Belgiës nummer één ATP-punten kostte. Eind 2017 stond Goffin nog zevende, zijn hoogste notering tot dusver.

Helemaal bovenaan het klassement verstevigt Novak Djokovic zijn eerste plaats. De Serviër heeft bijna 5.000 punten voorsprong op Nadal. De Spanjaard veroverde zondag zijn twaalfde titel op het gravel in Parijs na winst in de finale tegen Dominic Thiem. De Oostenrijker blijft vierde, na de Zwitser Roger Federer. Die was er voor het eerst sinds 2015 weer bij aan de Porte d’Auteuil en sneuvelde in de halve finale tegen Nadal. De Duitser Alexander Zverev maakt de top vijf vol.

Twee spelers tuimelen uit de top tien: Juan Martin del Potro (van 9 naar 12) en John Isner (van 10 naar 11). Hun plaatsen worden ingenomen door Karen Khachanov (van 11 naar 9) en Fabio Fognini (van 12 naar 10). Iets lager op de ranking maakt Stan Wawrinka, kwartfinalist, een mooie sprong van negen plaatsen naar nummer 19.

Ruben Bemelmans verliest zijn status van tweede Belg in het klassement. De Limburger haalde vorig jaar de tweede ronde in Parijs maar was er deze keer niet bij. Hij levert 23 plaatsen in en zakt naar 185. Kimmer Coppejans (166e, +12) en Arthur De Greef (179e, +2) gaan hem voorbij. Steve Darcis (239e) boekt een kleine winst.

Foto: REUTERS

Barty klimt naar tweede plaats op WTA-ranking

Ashleigh Barty ziet haar eindzege op Roland Garros beloond met een sprong van de achtste naar de tweede plaats op de nieuwe wereldranglijst. De Australische heeft maar een kleine achterstand op Naomi Osaka. De Japanse strandde net als vorig jaar in de zestiende finales in Parijs maar blijft nummer 1.

De Tsjechische Karolina Pliskova zakt van twee naar drie. De Nederlandse Kiki Bertens behoudt de vierde plek voor de Tsjechische Petra Kvitova (5e, +1). De Roemeense Simona Halep ging er als titelverdedigster uit in de kwartfinales en tuimelt van drie naar acht.

Marketa Vondrousova ziet haar verrassende finaleplaats in Parijs vertaald in 22 plaatsen winst. De 19-jarige Tsjechische belandt op nummer 16. Die andere tienerverrassing, de 17-jarige Amerikaanse Amanda Anisimova, springt na haar halve finale van 51 naar 26. De Britse Johanna Konta, ook halvefinaliste, stijgt acht plaatsen en wordt achttiende.

Elise Mertens verloor in Parijs in de derde ronde, een ronde vroeger dan in 2018. De Limburgse zakt een plaatsje naar nummer 21. In het dubbelklassement staat ze na haar halve finale vijfde (+1). De Française Kristina Mladenovic is daar de nieuwe nummer 1.

Kirsten Flipkens, ook halvefinaliste, klimt in het dubbel van 36 naar 27. In het enkelklassement zakt de Kempense vijf posities naar nummer 69. Daarmee is ze nog steeds de derde Belgische na Mertens en Alison Van Uytvanck (55e, -1).

De ATP-ranking op maandag 10 juni (tussen haakjes de ranking op 27 mei):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 12715 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 7945

3. (3) Roger Federer (Zwi) 6670

4. (4) Dominic Thiem (Oos) 4685

5. (5) Alexander Zverev (Dui) 4360

6. (6) Stefanos Tsitsipas (Gri) 4215

7. (7) Kei Nishikori (Jap) 4040

8. (8) Kevin Anderson (ZAf) 3565

9.(11) Karen Khachanov (Rus) 2980

10.(12) Fabio Fognini (Ita) 2785

11.(10) John Isner (VSt) 2715

12. (9) Juan Martin del Potro (Arg) 2695

13.(14) Daniil Medvedev (Rus) 2625

14.(15) Borna Coric (Kro) 2525

15.(13) Marin Cilic (Kro) 2395

16.(17) Gaël Monfils (Fra) 2055

17.(16) Nikoloz Basilashvili (Geo) 1970

18.(18) Milos Raonic (Can) 1960

19.(28) Stan Wawrinka (Zwi) 1715

20.(21) Roberto Bautista Agut (Spa) 1690

...

33.(29) David Goffin 1235

166.(178) Kimmer Coppejans 321

179.(181) Arthur De Greef 289

185.(162) Ruben Bemelmans 276

239.(245) Steve Darcis 204

326.(326) Joris De Loore 90

429.(424) Zizou Bergs 26

434.(433) Yannick Mertens 24

524.(583) Christopher Heyman 10

592.(588) Germain Gigounon 4

610.(606) Michael Geerts 3

640.(637) Jeroen Vanneste 2

668.(666) Omar Salman 1

De WTA-ranking op maandag 10 juni (tussen haakjes de ranking op 27 mei):

1. (1) Naomi Osaka (Jap) 6486 punten

2. (8) Ashleigh Barty (Aus) 6350

3. (2) Karolina Pliskova (Tsj) 5685

4. (4) Kiki Bertens (Ned) 5345

5. (6) Petra Kvitova (Tsj) 4925

6. (5) Angelique Kerber (Dui) 4675

7. (9) Elina Svitolina (Oek) 3967

8. (3) Simona Halep (Roe) 3963

9. (7) Sloane Stephens (VSt) 3682

10.(11) Aryna Sabalenka (WRu) 3565

11.(10) Serena Williams (VSt) 3411

12.(12) Anastasija Sevastova (Let) 3366

13.(15) Belinda Bencic (Zwi) 2953

14.(13) Caroline Wozniacki (Den) 2833

15.(16) Qiang Wang (Chn) 2752

16.(38) Marketa Vondrousova (Tsj) 2747

17.(14) Madison Keys (VSt) 2615

18.(26) Johanna Konta (GBr) 2555

19.(18) Julia Görges (Dui) 2400

20.(17) Anett Kontaveit (Est) 2335

21.(20) Elise Mertens (BEL) 2195

...

26.(52) Amanda Anisimova (VSt) 1890

...

55.(54) Alison Van Uytvanck 1030

69.(64) Kirsten Flipkens 850

120.(114) Ysaline Bonaventure 545

139.(149) Greet Minnen 429

156.(153) Yanina Wickmayer 382

220.(212) Maryna Zanevska 256

242.(215) Kimberley Zimmerman 230

256.(257) Marie Benoit 214

385.(382) Helene Scholsen 100

419.(433) Lara Salden 85

772.(766) Tamaryn Hendler 10

819.(802) An-Sophie Mestach 7