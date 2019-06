Wout van Aert maakt debuut in Ronde van Frankrijk

Wout van Aert rijdt komende maand, na de Dauphiné, ook de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn team Jumbo-Visma maandag bekendgemaakt.

Van Aert zet in de Tour een volgende stap in zijn carrière, klinkt het bij het Nederlandse team. ‘Wout is klaar voor die volgende stap’, verklaart Merijn Zeeman, sportdirecteur van Team Jumbo-Visma. ‘Hij is een versterking voor ons team. Hij reed niet teveel koersdagen en Wout heeft zich ideaal voorbereid. Na de Tour rijdt hij de Prudential Ride en daarna start de voorbereiding op zijn cross-seizoen.’

Van Aert zelf, die zondag derde werd in de eerste rit van de Dauphiné, maakte het nieuws bekend via sociale media:

‘Ik heb groot nieuws te melden’, aldus onze landgenoot. ‘Ik ga mijn debuut in een grote ronde iets eerder maken dan verwacht. Ik zal aan de start staan van de Tour de France, volgende maand in België. Het is iets geweldig voor mij. Ik wil het team bedanken voor deze kans en mijn familie voor de steun. Ik ben super gemotiveerd om met een sterk team aan de start te komen. Het zal een zware ervaring worden. Tot snel in Brussel!’

Geen Roglic, wel Kruijswijk

Net als vorig jaar trekt Team Jumbo-Visma in juli naar de Tour de France met grote sprint- en klassementsambities. In 2018 leverde dat een vierde en een vijfde plaats op in het algemeen klassement en twee sprintoverwinningen van Dylan Groenewegen. Daarnaast won Primoz Roglic op de voorlaatste dag de koninginnenrit over de Tourmalet en de Aubisque. De nummer drie en tweevoudig ritwinnaar van de Giro slaat de Franse rittenkoers dit jaar over.

Team Jumbo-Visma rekent dit keer opnieuw op de snelle benen van Groenewegen en voor het klassement op de constante Steven Kruijswijk. Beide Nederlandse kopmannen worden gesteund door landgenoot Mike Teunissen, de Noor Amund Jansen, de Duitser Tony Martin, de Nieuw-Zeelander George Bennett en de Belgische Tourdebutanten Wout van Aert en Laurens De Plus. De acht verschijnen in Brussel aan de start na een specifieke hoogtestage