Ferrari overweegt beroep tegen bestraffing Sebastian Vettel

Ferrari heeft de FIA laten weten dat het de intentie heeft om in beroep te gaan tegen de straf die Sebastian Vettel opgelegd kreeg tijdens de GP van Canada.

LAP 58/70:



Sebastian Vettel has been handed a 5-second penalty for the incident with Lewis Hamilton on Lap 48 #CanadianGP ???? #F1 pic.twitter.com/6EPqCkqakY